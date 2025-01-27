Чиновник СБУ збив дитину у Василькові, його вже відправили під арешт – ЗМІ

В СБУ зазначили, що вважають такі дії свого співробітника неприпустимими та будуть сприяти розслідуванню

Посадовець Центрального управління Служби безпеки України здійснив наїзд на неповнолітнього у місті Васильков Київської області 23 січня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав травми, співробітника СБУ відправили під арешт.

Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді". Зазначається, що Державне бюро розслідувань та Національна поліція відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

"23-го січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ. У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані. За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження. Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", – сказано у повідомленні.

В СБУ додали, що вважають такі дії свого співробітника неприпустимими. Там обіцяють сприяти об'єктивному розслідуванню ДТП та надавати всебічну допомогу правоохоронцям.

Зазначимо, в Одесі 26 січня сталася дивна ДТП. Водій білого автомобіля збив чоловіка на протезі, прокотив його капотом, а потім поїхав у невідомому напрямку.

Також 26 січня, близько 16.50 на дорозі "Київ-Чоп" у селі Тухолька Стрийського району автомобіль зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.