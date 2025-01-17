Вогонь забрав життя 10-річної дитини на Миколаївщині

Обставини трагедії з'ясовуються

У Миколаївській області у пожежі загинув десятирічний хлопчик. Інцидент стався у п'ятницю, 17 січня, у селищі Березанка.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що обставини займання з'ясовуються за участі поліції.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло вдень. Займання виникло у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку в селищі Березанка Березанської територіальної громади Миколаївського району.

Під час огляду помешкання рятувальники в одній з сильно задимлених кімнат знайшли тіло десятирічного хлопчика. Дитина загинула ще до прибуття ДСНС.

Зазначається, що площа пожежі склала 2 кв. м. Повністю вигорів матрац. Працювали 4 вогнеборці та одна одиниця техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється.

Водночас невідомо, чи перебувала дитина вдома одна та де в момент пожежі були батьки або опікуни.

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