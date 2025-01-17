Вогонь забрав життя 10-річної дитини на Миколаївщині
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Обставини трагедії з'ясовуються
У Миколаївській області у пожежі загинув десятирічний хлопчик. Інцидент стався у п'ятницю, 17 січня, у селищі Березанка.
Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що обставини займання з'ясовуються за участі поліції.
За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на лінію 101 надійшло вдень. Займання виникло у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку в селищі Березанка Березанської територіальної громади Миколаївського району.
Під час огляду помешкання рятувальники в одній з сильно задимлених кімнат знайшли тіло десятирічного хлопчика. Дитина загинула ще до прибуття ДСНС.
Зазначається, що площа пожежі склала 2 кв. м. Повністю вигорів матрац. Працювали 4 вогнеборці та одна одиниця техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється.
Водночас невідомо, чи перебувала дитина вдома одна та де в момент пожежі були батьки або опікуни.
Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва спалахнула пожежа, над Хрещатиком здіймався густий дим, адже зайнялася електрична підстанція.
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