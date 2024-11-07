Втопила 2-річну дитину та вистрибнула з вікна: поліція розповіла про трагедію у Тернополі (фото)

Жінка в реанімації

На Тернопільщині жінка вистрибнула з вікна п'ятого поверху, але перед цим вона втопила свою дочку. Поліція вже розпочала розслідування.

Як повідомляє Нацполіція області, про інцидент стало відомо о 5 ранку 7 листопада. Тоді до чергової частини зателефонували і розповіли про жінку, що випала з вікна у Тернополі.

"З вікна п'ятого поверху випала 32-річна жінка. У квартирі слідчі виявили тіло її доньки, якій 2,5 роки", — йдеться у повідомленні.

Потерпіла отримала численні переломи. Наразі вона в реанімації.

За даними слідова, жінка намагалася покінчити життя самогубством, адже за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки. Жінка каже, коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змогла, тому вирішила стрибнути з вікна.

Слідчі дізнались, що фігурантка тривалий час страждала післяродовою депресією і проходила лікування у спецзакладах. Проте під час інциденту жінка перебувала з дитиною сама, тому її поведінку ніхто не зміг вгамувати.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігурантки згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині дівчинка вистрибнула з 3 поверху.