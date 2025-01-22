Під Києвом двоє чоловіків увірвалися у квартиру до одинокої матері та викрали її дитину (фото, відео)

Дитину повернули матері

У Софіївській Борщагівці двоє чоловіків викрали малолітню дитину, погрожуючи її матері-одиначці. Тепер вони можуть вирушити до в'язниці на 12 років.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Зазначається, що чоловіки увійшли до квартири потерпілої, дізнавшись про її грошові заощадження, після чого заявили про те, що вона має неіснуючий борг у розмірі 200 тисяч доларів.

Жінка себе "боржницею" не визнала, а тому зловмисники забрали її однорічну дитину, 17 тисяч гривень, документи та мобільні телефони. Потім вони зникли у невідомому напрямку.

Поліція за добу змогла виявити місцезнаходження злочинців та їхньої 31-річної спільниці. Зловмисниками виявились кияни віком 21 та 22 років. Дитина не постраждала і її без перешкод повернули матері.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про вимагання та викрадення малолітньої дитини. Їм загрожує 12 років ув’язнення.

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