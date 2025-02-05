В Одесі з 16 поверху випала мати з маленькою дитиною

Причини трагедії встановлюються

Зранку у середу, 5 лютого, в Київському районі Одеси жінка з дитиною приблизно п'ятирічного віку випали з вікна 16-го поверху житлового будинку. Жінка загинула на місці.

Про це повідомили у поліції Одеської області. Дитина вижила, її госпіталізували. Особи матері та дитини встановлює поліція.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та ювенальні поліцейські. Правова кваліфікація події буде надана згодом", — додали правоохоронці.

Як повідомляв "Телеграф", 14 січня, у Київській області жінка випала з 4-го поверху житлового будинку. У постраждалої виявлено відкриті переломи кінцівок та, імовірно, переломом хребта.

Також ми писали, що у листопаді минулого року на Тернопільщині жінка вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Потерпіла отримала численні переломи. За даними слідства, жінка намагалася покінчити життя самогубством, адже за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки. Жінка каже, коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але нічого не вийшло, тому мати вирішила стрибнути з вікна.