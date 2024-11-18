Чоловік вдарив лікаря ножем у шию та живіт після шпиталізації на "швидкій"

Підозрюваний намагався втекти

На Черкащині чоловік скоїв замах на лікаря, вдаривши його кілька разів ножем у шию та живіт. Наразі постраждалий у лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області. Зазначається, що інцидент стався 15 листопада у районній лікарні, до якої медики швидкої допомоги транспортували 41-річного пацієнта.

"Під час його обстеження чоловік раптово накинувся на лікаря, схопив ножа і завдав ним ударів у шию та живіт потерпілому. Після нападу зловмисник намагався втекти з медичного закладу, його затримали працівники поліції та охорони, які оперативно прибули на виклик після активації медперсоналом "Тривожної кнопки"", — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.15, п.7, 8 ч. 2, ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"50-річного лікаря госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебуває під наглядом медиків", — додають у поліції.

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