"Дідусь" і роки мовчання: справа про сексуальне насильство на Харківщині отримала новий поворот — деталі на SWEET.TV

Вийшов новий епізод проєкту "Розслідування з Андрієм Данілевичем"

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26-річна Ольга Бережна з Харківщини стверджує, що в дитинстві зазнавала сексуального насильства з боку чоловіка, якого в родині називала дідусем. Після роботи команди проєкту "Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV у справі з’явився новий розвиток: 78-річному Анатолію Якименку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У випуску "Зґвалтоване дитинство. Книга спогадів" журналісти відновили історію звернень Ольги по допомогу, поспілкувалися зі свідками її дитячих зізнань і вислухали позицію чоловіка, якого вона звинувачує. Також психологиня Тетяна Славіна пояснила, на які зміни в поведінці дитини варто звертати увагу та як діяти, якщо вона розповіла про сексуальне насильство.

За словами Ольги, насильство відбувалося, коли їй було від десяти до п’ятнадцяти років. Вона звинувачує чоловіка, якого в родині називала дідусем, — вітчима свого батька. Події, про які розповідає Ольга, пов’язані з її перебуванням у домі бабусі. Жінка стверджує, що намагалася розповісти про пережите близьким і в школі, однак не отримала належної підтримки.

Анатолій Якименко

Коли педагоги дізналися про ситуацію та були готові звернутися до поліції, дівчина розповіла про це матері. Реакцію жінки Ольга згадує так:

"Мама каже: "Не треба. Нікому цього не розказуй, ти розрушиш сім’ю"".

За словами героїні, після цієї розмови вона злякалася й сказала педагогам, що вигадала історію, бо їй бракувало уваги.

Тому для журналістів було важливо відновити не лише обставини ймовірного насильства, а й історію звернень по допомогу: кому Ольга розповідала, коли це відбувалося та що ці люди пам’ятають сьогодні.

Журналісти поспілкувалися зі шкільною подругою Ольги. Та згадала, що чула від неї про насильство ще в підлітковому віці. Водночас вона не була очевидицею описаних подій, тому її спогади самі по собі не підтверджують факту насильства.

Анатолій Якименко категорично заперечив звинувачення. У телефонній розмові з журналістами він припустив, що Ольга прагне заволодіти сімейним майном.

Ольга також добровільно погодилася пройти поліграф. Дослідження проводив поліграфолог Володимир Ведмідь. Він аналізував її відповіді на запитання про сексуальні контакти з Якименком у віці від десяти до п’ятнадцяти років, а також про можливу матеріальну зацікавленість у розголошенні історії.

Ольга погодилася пройти поліграф

Як помітити небезпеку та підтримати дитину

Тетяна Славіна — психологиня, сексологиня, президентка Міжнародної асоціації сексологів та психологів — взяла участь у випуску й ексклюзивно для SWEET.TV поділилася порадами для батьків.

— На що батькам варто звернути увагу?

— Раптові зміни поведінки дитини: тривожність, замкнутість, порушення сну, страх конкретної людини, уникання дотиків, незвична сексуалізована поведінка або незрозумілі подарунки й секрети з дорослими. Ці ознаки не обов’язково свідчать про сексуальне насильство, але є приводом уважніше поставитися до стану дитини.

— Як правильно розмовляти з дитиною?

— Не допитуйте, не звинувачуйте й не вимагайте подробиць. Запитайте, що її турбує, дайте відчути підтримку та поясніть: "Ти можеш розповісти мені будь-що, я не звинувачуватиму тебе й допоможу". Якщо дитина повідомила про насильство — забезпечте її безпеку та зверніться до відповідних служб.

— Як захистити дитину?

— Змалечку навчайте тілесних кордонів за "Правилом трусиків": моє тіло належить мені, я маю право сказати "ні", про небезпечні дотики можна розповідати. Пояснюйте різницю між сюрпризами та небезпечними секретами, створіть "коло безпеки" з дорослих, до яких можна звернутися по допомогу. І найголовніше — відповідальність за захист дитини завжди лежить на дорослих.

Новий епізод проєкту "Розслідування з Андрієм Данілевичем"

Повну історію Ольги Бережної та коментарі експертів дивіться у випуску "Зґвалтоване дитинство. Книга спогадів" проєкту "Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV.