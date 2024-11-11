Вчинив вбивство 4 людей і наклав на себе руки. У Запоріжжі розслідують страшний злочин

Трагедія сталася в одному з районів міста

Співробітники поліції розслідують обставини розстрілу кількох людей у Запоріжжі. Злочин стався у понеділок, 11 листопада, о 3 годині ночі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Запорізькій області. За даними правоохоронних органів, в одній із квартир у Комунарівському районі міста чоловік відкрив стрілянину.

В результаті загинули двоє чоловіків та дві жінки. Після цього підозрюваний вчинив суїцид. Він застрелився, а його тіло випало з 7-го поверху.

На місці працюють правоохоронці: слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. Тим часом у соціальних мережах з’явилися фото, на яких, ймовірно, знято вбитих внаслідок цієї трагедії людей.

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Нагадаємо, в ніч на 11 листопада російські військові здійснили атаки по Запоріжжю та Миколаєву. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, включаючи дітей. Окупанти не припиняють обстрілів українських міст.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Західному цвинтарі Кривого Рогу невідомий розстріляв пам’ятник загиблого бійця Романа Юрченка.