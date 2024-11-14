Понівечив та спалив труп: як застілля в Одеській області переросло у жорстоке вбивство (фото)

Затриманому загрожує тривалий термін ув'язнення

Поліцейські Одеської області виявили і затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві свого односельця.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції України. Злочин стався наприкінці жовтня в одному з населених пунктів Балтської територіальної громади. Під час проведення оперативно-слідчих дій було виявлено понівечене і спалене тіло, що належало 49-річному чоловіку.

За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть наступила в результаті проникаючої колото-різаної рани грудей з ушкодженням серця. Підозра впала на 29-річного чоловіка, який раніше вже відбував покарання.

Слідство встановило, що в день трагедії обидва чоловіки разом вживали алкогольні напої. Під час застілля виникла сварка — підозрюваний наніс жертві удар ножем в груди. Від отриманих ран чоловік помер. Щоб сховати сліди злочину, вбивця вивіз на авто тіло у лісовий масив, де понівечив його і підпалив.

Зловмисника затримали оперативники управління карного розшуку та слідчі зі слідчого управління ГУНП України в Одеській області. Ще до операції залучили працівників оперативних та слідчих підрозділів Балтського та Подільського територіальних підрозділів поліції, а також бійців спецпідрозділу "КОРД".

Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві засудили до 13 років позбавлення волі чоловіка, який холоднокровно застрелив військового під час дорожнього конфлікту.