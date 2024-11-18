На Одещині чоловік відрубав дитині голову та намагався вчинити суїцид (фото та відео)

Це сталося після цілої ночі вживання алкоголю

В Березівському районі Одеської області 41-річний чоловік сокирою відрубав голову 5-річній дівчинці. Після цього він намагався вкоротити собі віку.

Як повідомили у поліції області, житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкогольні напої. В цьому ж будинку перебували діти, й коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, чоловіку це не сподобалось, він накинувся на дитину з сокирою та відрубав їй голову. Інші діти не постраждали.

Вбивши дівчинку, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем. Йому надали медичну допомогу. На місці трагедії працюють слідчі. Поліція вилучила сокиру та ніж, які буде відправлено на експертизу.

Зловмисник затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв "Телеграф", 13 листопада у Хмельницькій області 76-річний пенсіонер на смерть забив сокирою свого односельця. Він намагався приховати скоєне, проте не вийшло.