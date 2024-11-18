Мужчина ударил врача ножом в шею и живот после госпитализации на "скорой"
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Подозреваемый пытался скрыться
В Черкасской области мужчина покушался на врача, ударив его несколько раз ножом в шею и живот. Пострадавший в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области. Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября в районной больнице, в которую медики скорой помощи транспортировали 41-летнего пациента.
"Во время его обследования мужчина внезапно набросился на врача, схватил нож и нанес им удары в шею и живот пострадавшему. После нападения злоумышленник пытался скрыться из медицинского учреждения, его задержали сотрудники полиции и охраны, оперативно прибывшие по вызову после активации медперсоналом "Тревожной кнопки"", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали нападающего в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.15, п.7, 8 ч. 2, ст.115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"50-летний врач госпитализирован в реанимационное отделение. Мужчина находится под наблюдением медиков", — добавляют в полиции.
Напомним, в Одесской области мужчина отрубал ребенку голову и пытался совершить суицид.
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