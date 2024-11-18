Мужчина ударил врача ножом в шею и живот после госпитализации на "скорой"

Подозреваемый пытался скрыться

В Черкасской области мужчина покушался на врача, ударив его несколько раз ножом в шею и живот. Пострадавший в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области. Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября в районной больнице, в которую медики скорой помощи транспортировали 41-летнего пациента.

"Во время его обследования мужчина внезапно набросился на врача, схватил нож и нанес им удары в шею и живот пострадавшему. После нападения злоумышленник пытался скрыться из медицинского учреждения, его задержали сотрудники полиции и охраны, оперативно прибывшие по вызову после активации медперсоналом "Тревожной кнопки"", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали нападающего в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.15, п.7, 8 ч. 2, ст.115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"50-летний врач госпитализирован в реанимационное отделение. Мужчина находится под наблюдением медиков", — добавляют в полиции.

Напомним, в Одесской области мужчина отрубал ребенку голову и пытался совершить суицид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 76-летний пенсионер зарубал соседа до смерти топором в Хмельницкой области.