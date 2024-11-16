76-річний пенсіонер зарубав сусіда до смерті сокирою на Хмельниччині

Вони посварилися під час застілля

У Хмельницькій області 76-річний пенсіонер на смерть забив сокирою свого односельця. Він намагався приховати скоєне.

Як повідомила поліція області, трагедія сталася на Красилівщині 13 листопада. Ввечері в одному з сіл 76-річний чоловік прийшов в гості до свого 59-річного односельця.

Вони разом випивали алкоголь, але між чоловіками спалахнула сварка. Гість так розізлився, що схопив сокиру та кілька разів вдарив нею господаря дому по голові.

Після цього пенсіонер пішов геть. А постраждалий помер від отриманих травм. Вранці зловмисник сказав сусідці, що знайшов вбитого односельця в нього вдома. Жінка одразу викликала поліцію.

Поліцейські встановили, що сталося напередодні та затримали пенсіонера. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіка буде доведено, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

ЯК повідомляв "Телеграф", на Київщині чоловік зарубав сокирою свого товариша. Інцидент стався у селі Троїцьке Білоцерківського району 6 жовтня близько четвертої години ранку.