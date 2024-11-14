Завдав вісім ударів ножем: у Слов'янську чоловік жорстоко вбив сусіда через борг (фото)

Переконавшись у смерті жертви, вбивця зняв з його пальця срібний перстень

У Слов'янську правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив свого 64-річного сусіда. Зловмисник ударив жертву ножем по голові та шиї вісім разів, а згодом пограбував його помешкання.

Раніше судимий за тяжкі злочини нападник прийшов до сусіда, щоб віддати борг, однак між чоловіками виникла сварка. За інформацією пресслужби Донецької обласної прокуратури, трагедія сталася 7 листопада.

Після конфлікту підозрюваний пішов додому та випив алкоголь. Невдовзі він повернувся до оселі сусіда. Коли господар відчинив двері, зловмисник одразу накинувся на нього з ножем. Після того, як поранений впав на підлогу, нападник завдав йому ще один удар у спину.

Переконавшись у смерті жертви, вбивця зняв з його пальця срібний перстень. З квартири він виніс телевізор, мікрохвильову піч та дублянку. Також злочинець прихопив паспорт і посвідчення водія загиблого. Загальна вартість викраденого майна становить 6462 гривні.

Тіло загиблого виявив його син через два дні після трагедії. Під час обшуку помешкання підозрюваного правоохоронці знайшли знаряддя злочину та вкрадені речі.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру затриманому в умисному вбивстві, розбійному нападі та викраденні документів (п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як застілля в Одеській області переросло у жорстоке вбивство. Щоб сховати сліди злочину, вбивця вивіз на авто тіло жертви у ліс, де понівечив його і підпалив.