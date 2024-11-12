З'явилися подробиці масового вбивства у Запоріжжі: чоловік застрелив знайомих та сусіда (фото)

Що стало причиною конфлікту — невідомо

З'явилися подробиці страшного вбивства у Запоріжжі: у ніч на 11 листопада під час застілля чоловік влаштував стрілянину. Він вбив чотирьох людей, після чого застрелився сам.

Як повідомляє місцеве видання "ЗаБор" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, трагедія сталася в Південному мікрорайоні обласного центру. Чоловік застрелив двох жінок та чоловіка, з якими відпочивав, а потім ще й і сусіда, який вибіг з квартири, щоб поскаржитися на шум.

За попередньою інформацією, 31-річний чоловік винаймав квартиру на першому поверсі багатоповерхівки в районі "Ромаксу" (Водограйна, 7). За словами сусідів він був тихим та спокійним.

Ввечері 11 листопада він прийшов в гості до пари, яка винаймала квартиру на 7-му поверсі цього ж будинку. До них приєдналася ще одна дівчина. Випили вони небагато: на місці знайшли пляшку вина та віски, декілька пляшок пива.

Через що стався конфлікт, невідомо, проте якийсь момент чоловік пішов до себе на перший поверх. Вірогідно, він взяв свій табельний пістолет "Форт-20" та повернувся до компанії.

Після цього були крики, гучні розмови, стук по батареях. Далі пролунали постріли. Тіла двох 28-річних дівчат знайшли в одній кімнаті, на одному з тіл було 6 кульових поранень. Тіло 38-річного хлопця лежало в іншій. Ймовірно, дівчата намагались врятуватися, зачинившись у кімнаті.

Через галас з власної квартири вийшов 43-річний сусід, який хотів зробити зауваження. Чоловік вистрілив у нього ще в тамбурі. Після цього стрілець сів на підвіконня та вистрелив собі в голову, впавши з 7-ого поверху.

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Ходять чутки, що стрілець нібито військовий. Джерела "ЗаБору" в поліції цієї інформації не підтвердили, проте й не спростували.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві суд засудив до 10 років ув’язнення чоловіка, який по-звірячому вбив власного сина. Зловмисник зарізав його, розчленував, а рештки замурував у гаражі.