У Києві чоловіка впритул розстріляли на АЗС: що каже злочинець (фото, відео)

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Підозрюваному у вбивстві чоловіка на столичній заправці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисник своїх дій ніяк не коментує, показань не дає і мотиви свого вчинку не пояснює.

Чоловікові, який пішов на такий холоднокровний злочин, загрожує довічне позбавлення волі. Слідство не виключає того, що зловмисник міг перебувати під дією психотропних чи наркотичних речовин. Подробиці резонансної справи розповіли у прес-службі Прокуратури Києва.

Відомо, що серед білого дня на автозаправній станції Shell у Святошинському районі Києва відбулося вбивство. До автомобіля 65-річного чоловіка підійшов невідомий в руках у якого була гладкоствольна рушниця Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201.

Після короткого діалогу зловмисник кілька разів вистрілив у голову пенсіонеру. Від вогнепального поранення водій Honda Accord загинув на місці події.

Злочинець же забрав ключі від авто, сумку з особистими речами вбитого, сів за кермо та поїхав із місця злочину. Вбивство сталося на Кільцевій дорозі біля автозаправки Shell.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. Як виявилось, на страшний злочин пішов місцевий житель 1983 року народження.

Автомобіль убитого поліцейські виявили на території гаражного кооперативу. Речі своєї жертви та зброю злочинець переклав у своє авто на якому і спробував втекти, проте був затриманий.

Внаслідок проведення низки обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено боєприпаси, гранати та патрони.

Їхнє походження наразі встановлюється.

За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури 41-річному киянину обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 16 листопада 2024 року.

Чоловікові інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Варто зазначити, що підозрюваний жодних свідчень не дає і мотивів своїх вчинків не пояснює.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.