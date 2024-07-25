Завдав десятки ударів ножем по всьому тілу: на Київщині сталося звіряче вбивство

Зловмиснику може загрожує довічне позбавлення волі

У Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові 20 ножових поранень у різні частини тіла та кинув його вмирати на залізничній станції.

Мотивом злочину стала банальна крадіжка, яка переросла у криваве вбивство. Подробиці події розповіли у прес-службі Поліції Київщини.

Днями до Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній платформі станції Вишняки було виявлено закривавлений труп чоловіка.

Прибувши на місце слідчо-оперативна група встановила, що 63-річного мешканця Житомирщини було вбито за допомогою холодної зброї. На тілі чоловіки експерти нарахували 20 проникаючих ножових поранень, які були хаотично нанесені в різні частини тіла.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід убивці. Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва.

Зловмисник раніше вже був судимий за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Вбивці 35 років і він проживає у Києві

Слідство встановило, що зловмисник вирішив пограбувати випадкового перехожого, якого зустрів на залізничній платформі. Злочинець спробував забрати у чоловіка рюкзак, але зіткнувся з опором. Під час нетривалої сутички вбивця дістав ножа і почав завдавати ударів своїй жертві. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці, а зловмисник утік.

Злочинця на даний момент затримано і він перебуває під вартою. Йому інкримінують скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Вбивство сталося на залізничній станції Вишняки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині сталося звіряче вбивство пенсіонера, якому зловмисник холоднокровно відрізав голову та мову. Вбивця орендував у старого житло.