Вистрілив впритул і по'їхав: на АЗС в Києві жорстоко вбили чоловіка, що кажуть у поліції (відео)

Вбивство потрапило на камеру

У Києві сталося моторошне вбивство. Посеред білого дня там застрелили чоловіка.

Відео стрілянини поширилось мережею. Як видно на ролику, чоловік підходив до машини (судячи з поведінки, власної), коли невідомий чоловік наблизився до нього впритул. Він вистрілив з близької відстані просто йому у голову. Після того він нахиляється (ймовірно, щоб підняти гільзу), сідає в машину і їде.

У поліції Києва підтвердили цю інформацію. Вбивство сталось у Святошинському районі. Між чоловіками на АЗС виник конфлікт, у результаті якого один чоловік застрелив іншу. Поліція ввела спеціальну операцію в столиці та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий житель — чоловік 1983 року народження.

За попередньою інформацією, подія сталася на кільцевій дорозі Києва. Тут є лише одна заправка Shell, і розташована вона на вул. Мельниченка, 1. Очевидці розповідають, що на АЗС зараз перебувають як мінімум 6 екіпажів поліції.

Обережно! Відео містить кадри, які можуть шокувати.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині сталося жорстоке вбивство. Чоловік прийшов допомогти по господарству і по-звірячому зарізав власника будинку.