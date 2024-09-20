В Киеве мужчину в упор расстреляли на АЗС: что говорит преступник (фото, видео)

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

Подозреваемому в убийстве мужчины на столичной заправке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленник свои действия никак не комментирует, показания не дает и мотивы своего поступка не объясняет.

Мужчине, который пошел на такое хладнокровное преступление, грозит пожизненное лишение свободы. Следствие не исключает того, что злоумышленник мог находиться под действием психотропных или наркотических веществ. Подробности резонансного дела рассказали в пресс-службе Прокуратуры Киева.

Известно, что средь бела дня на автозаправочной станции Shell в Святошинском районе Киева прозошло убийство. К автомобилю 65-летнего мужчины подошел неизвестный у которого в руках было гладкоствольное ружье Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201.

После короткого диалога злоумышленник несколько раз выстрелил пенсионеру в голову. От огнестрельного ранения водитель Honda Accord погиб на месте происшествия.

Преступник же забрал ключи от авто, сумку с личными вещами убитого, сел за руль и уехал с места преступления. Убийство произошло на Кольцевой дороге возле автозаправки Shell.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Как оказалось, на страшное преступление пошел местный житель 1983 года рождения.

Автомобиль убитого полицейские нашли на территории гаражного кооператива. Вещи своей жертвы и оружие преступник переложил в свое авто на котором и попробовал скрыться, однако был задержан.

В результате проведения ряда обысков по месту жительства фигуранта были обнаружены боеприпасы, гранаты и патроны. Их происхождение сейчас устанавливается.

По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры 41-летнему киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Стоит отметить, что подозреваемый никаких показаний не дает и мотивов своих поступков не объясняет.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области обнаружили изувеченный труп женщины. На теле несчастной виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.