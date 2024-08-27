Забив кулаками до смерті: на Київщині виявили понівечений труп жінки

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі

У Бориспільському районі Київської області у приватному будинку було виявлено бездиханне тіло 47-річної жінки. На трупі виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.

Як виявилось, жінку забив до смерті її співмешканець під час застілля. Подробиці трагедії розповіли у пресслужбі Поліції Київщини.

У селі Козлів на території приватного будинку було виявлено тіло 47-річної жінки. Спеціалісти, які прибули на місце події, встановили, що постраждалій завдавалися численні удари по всьому тулубу, від яких вона і померла.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилось, жінку голими руками вбив її співмешканець. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між парою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Якоїсь миті агресивний чоловік почав бити свою співмешканку — він завдав їй множинні удари кулаками по всьому тулубу.

Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події.

Особу зловмисника оперативно встановили — чоловіка затримали та взяли під варту.

Вбивці загрожує до 10 років ув’язнення

На даний момент фігурант перебуває у СІЗО. Правоохоронці повідомили зловмисника про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вбивство сталося у селі Козлів на Київщині

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.