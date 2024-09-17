Ударив по голові та познущався: чоловік зґвалтував сусіда на Вінниччині

Злочинець у скоєному покаявся, а потерпілий вибачив його

На Вінниччині було скоєно моторошний злочин — чоловік у стані алкогольного сп’яніння вдарив свого сусіда по голові та зґвалтував його. Причиною такого дикого вчинку став спогад із минулого.

У ході судового засідання зловмисник повністю визнав свою провину і покаявся, а постраждалий вибачив свого катувальника. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на рішення Ямпільського районного суду Вінницької області.

Відомо, що у липні 2024 року зловмисник прийшов у гості до свого сусіда. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, але продовжив вживати спиртні напої вже у компанії потерпілого.

Якоїсь миті злочинець згадав, що близько двох років тому його сусід нібито чіпав за геніталії його доньку та сусідську дівчинку. Чоловік вирішив помститися кривднику та покарати його.

Агресор ударив потерпілого по голові, і той упав на землю. Чоловік дістав свій статевий орган і почав знущатися з потерпілого.

Нещасний намагався чинити опір, але в нього не вистачило на це сил, оскільки він має проблеми з опорно-руховим апаратом.

Під час судового засідання по цій справі підозрюваний повністю визнав свою провину і попросив його суворо не карати. Чоловік заявив, що він "відвідує" потерпілого та піклується про нього. Також зазначається, що раніше нічого подібного фігурант не робив.

В свою чергу потерпілий заявив суду, що він пробачив свого катувальника.

Суд узяв до уваги всі ці факти та призначив зловмиснику покарання у вигляді двох років випробувального терміну.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області на узбіччі дороги водії помітили закривавлену дівчину, яка просила допомоги. Як виявилось, неповнолітню зґвалтував невідомий, а потім спробував її зарізати.

На щастя, потерпілій вдалося втекти від злочинця та дістатися дороги, де її й помітили автомобілісти. Зловмисника оперативно затримали – йому загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Полтавщині троє підлітків побили та зґвалтували ціпком 12-річного хлопця. Але цей злочин не розслідувався правоохоронцями в рамках кримінального провадження, тому двоє фігурантів отримали лише 850 грн штрафу.