Водій шкільного автобусу заманював хлопчаків "грою в карти" та ґвалтував: що йому загрожує

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

За доказами поліцейських судитимуть чоловіка з Одещини, який ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство відносно дітей. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у правоохоронних органах. Зазначається, що до них звернулась мати потерпілого, якій хлопець довірився та розповів, що з ним трапилось.

Співробітники територіального підрозділу поліції встановили: протягом кількох місяців 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одещини, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку нібито пограти з ними в карти, де вчиняв з дітьми дії сексуального характеру.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за даним фактом, було проведено низку судових експертиз та зібрано достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів.

Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення за ч.ч. 4 та 6 ст. 153 Кримінального кодексу України – у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, та ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – у зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 153 ККУ.

За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинені злочини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що депутат у власному будинку роками ґвалтував маленьких дівчат.