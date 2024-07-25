Схиляв до наркотиків та ґвалтував власну доньку: перед судом постане батько-педофіл

Йому повідомлено про підозру

Рідний батько протягом 3 років вчиняв стосовно рідної дитини сексуальне насилля. Він також схиляв її до вживання наркотичних засобів.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

Встановлено, що фігурант справи із грудня 2019 року по січень 2023 року, проживаючи спільно з колишньою дружиною і рідною донькою, неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини та ґвалтував дівчинку. Також підозрюваний систематично схиляв дитину до спільного вживання наркотичних засобів.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів проти статевої свободи. Йому інкримінують зґвалтування, сексуальне насильство, а також схиляння до вживання наркотичних засобів (ч. ч. 3, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 315 КК України). За такі дії йому загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині в одному із сіл Бориспільського району батько зґвалтував рідну дочку. Чоловіку оголосили про підозру.