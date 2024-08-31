Зґвалтували 12-річного та відбулись штрафом: омбудсман вимагає розслідування жахливого злочину (фото)

Справу кваліфікували як хуліганство, а не кримінальний злочин

На Полтавщині троє підлітків побили та зґвалтували палицею 12-річного хлопця. Але цей злочин не розслідувався правоохоронцями у межах кримінального провадження, тому двоє фігурантів отримали лише 850 грн штрафу.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За даними правоохоронців, саме насильство відбулось на початку літа, але відомо про це стало лише 5 серпня.

"Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити", — пише Лубінець.

Зазначається, що подія сталась у Котельві Полтавської області. Судове засідання пройшло без матері потерпілого, адже її просто не повідомили. Відомо, що злочин вичинило троє хлопців, двом з яких 15 та 14 років, а третій — повнолітній.

Судові засідання, на яких виносили вирок матерям двох кривдників відбулися 7 та 8 серпня. В одній із постанов вказано, що один хлопець в середині червня близько 15-ї години "вчинив хуліганські дії" щодо малолітнього.

Зокрема, він ображав його, "примушував оголятися, знімав з нього плавки та принижував". Крім того, він зафільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

Лубінець наголосив, що після розголосу ситуації в мережі він звернувся до уповноважених органів Полтавської області, які повідомили про хід справи та розслідування.

"З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження? І лише коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ", — пише омбудсман.

Він також підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед судом постане батько-педофіл, який схиляв до наркотиків власну доньку та ґвалтував її.