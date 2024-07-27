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Пригощав морозивом і обіцяв підвезти: на Одещині чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Вчинив насильницькі дії проти підлітка
Вчинив насильницькі дії проти підлітка. Фото Колаж "Телеграфу"

Правопорушник може провезти за ґратами 12 років

На Одещині чоловік запропонував 14-річній дівчинці підвезти додому, а натомість зґвалтував її. Зловмиснику оголосили про підозру.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Одеській області.

За словами правоохоронців, потерпіла разом із товаришами відпочивала біля водойми. До них підсів дорослий чоловік, який поводився з підлітками доброзичливо, пригощав їх морозивом. Під час бесіди зловмисник дізнався, що вони живуть у сусідньому селі, та пообіцяв підвезти додому неповнолітніх.

"Близько опівночі двоє хлопчиків та дівчинка сіли в автівку до "турботливого" дядька, але через деякий час по дорозі він зупинився та силоміць висадив юнаків, а з дівчинкою поїхав далі у невідомому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Хлопці відразу звернулися до правоохоронних органів та повідомили про обставини зникнення подруги.

Співробітники поліції розшукали неповнолітню та 49-річного чоловіка протягом кількох годин.

"Зловмисник, який категорично заперечував звинувачення з боку постраждалої, був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України", — зазначають у поліції.

Правоохоронці повідомили, що в рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто у зґвалтуванні неповнолітньої особи, та звернулись до суду з клопотанням щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — підкреслюють у поліції.

Однак суд обрав інших запобіжний захід. Наразі фігурант знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині батько зґвалтував рідну дочку. У вечірній час 42-річний підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на території власного дому вчинив насильницькі дії проти власної дитини.

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#Підлітки #Одещина #Зґвалтував неповнолітню #обіцяв підвезти додому