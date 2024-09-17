Ударил по голове и поиздевался: мужчина изнасиловал соседа в Винницкой области

Преступник в содеянном раскаялся, а пострадавший простил его

В Винницкой области было совершено жуткое преступление — мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил своего соседа по голове и изнасиловал его. Причиной такого дикого поступка стало воспоминание из прошлого.

В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся, а пострадавший простил своего мучителя. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на решение Ямпольского районного суда Винницкой области.

Известно, что в июле 2024 года злоумышленник пришел в гости к своему соседу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но продолжил употреблять спиртные напитки уже в компании пострадавшего.

В какой-то момент преступник вспомнил, что около двух лет назад его сосед якобы трогал за гениталии его дочь и соседскую девочку. Мужчина решил отомстить обидчику и наказать его.

Агрессор ударил потерпевшего по голове и тот упал на землю. Мужчина достал свой половой орган и начал издеваться над несчастным.

Мужчина пытался оказать сопротивление, но у него не хватило на это сил, так как он имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В ходе судебного заседания по данному делу, подозреваемый полностью признал свою вину и попросил его строго не наказывать. Мужчина заявил, что он "навещает" пострадавшего и "присматривает" за ним. Также сообщается, что ранее ничего подобного фигурант не совершал и в поле зрения полиции не попадал.

В свою очередь потерпевший заявил суду о том, что он простил своего мучителя.

Суд взял во внимание все эти факты и назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет испытательного срока.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на обочине дороги водители заметили окровавленную девушку, которая просила о помощи. Как оказалось, несовершеннолетнюю изнасиловал неизвестный, а затем попытался ее зарезать.

К счастью, пострадавшей удалось сбежать от преступника и добраться на дороги, где ее и заметили автомобилисты. Злоумышленника оперативно задержали — ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Полтавской области трое подростков избили и изнасиловали палкой 12-летнего парня. Но это преступление не расследовалось правоохранителями в рамках уголовного производства, поэтому двое фигурантов получили всего 850 грн штрафа.