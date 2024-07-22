Рідний батько зґвалтував неповнолітню дочку: на Київщині розслідують страшний злочин

Зловмисник може потрапити до в'язниці на 12 років

На Київщині в одному із сіл Бориспільського району батько зґвалтував рідну дочку. Чоловіку оголосили про підозру.

Про це повідомляє поліція Київської області. За словами правоохоронців, 18 липня, близько 15:49, до них надійшло тривожне повідомлення від матері, яка заявила, що її 15-річну доньку зґвалтував рідний батько.

Як з'ясувало слідство, у вечірній час 42-річний підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на території власного дому зґвалтував власну доньку.

Поліція затримала зловмисника. Також співробітники правоохоронних органів вилучили речові докази злочину.

"Правоохоронці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, за фактом зґвалтування та сексуального насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 ККУ). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває", — зазначають у поліції.

Зловмисник зґвалтував рідну дочку

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік намагався зґвалтувати малолітнього хлопчика в туалеті. Зловмисник затягнув дитину до кабінки й почав розпускати руки.