На Закарпатті 14-річні підлітки зґвалтували жінку з інвалідністю

У селі побоюються, що підлітки зможуть уникнути покарання

На Закарпатті група підлітків зґвалтувала 42-річну жінку з інвалідністю. Хоча подія сталася ще 17 липня, проте відомо про неї стало лише зараз.

Інформацію про це озвучила речник обласної поліції Ганна Дан у коментарі виданню Суспільне. Вона зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.152 КК (зґвалтування, вчинене групою осіб).

Пригода сталася у населеному пункті Теребля Тячівського району.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Дан каже, що більшість процесуальних дій вже проведено, а неповнолітнім незабаром вручать підозру.

"Жінка має вади слуху, тому з перекладачем проведення всіх необхідних процедур займає трохи більше часу", — зазначила вона.

Журналіст Віталій Глагола оприлюднив невелике відео, на якому видно одного з фігурантів справи. Він наголошує, що місцеві жителі побоюються, що 14-річним підліткам вдасться уникнути покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині в одному з сіл Бориспільського району батько зґвалтував рідну дочку. Чоловіку оголосили про підозру.