Натягнув кайданки, зґвалтував та намагався вбити: на Київщині біля дороги знайшли скривавлену неповнолітню дівчину

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

У Фастівському районі Київської області на узбіччі дороги водії помітили закривавлену дівчину, яка просила про допомогу. Як виявилось, неповнолітню зґвалтував невідомий, а потім спробував її зарізати.

На щастя, потерпілій вдалося втекти від злочинця та дістатися дороги, де її й помітили автомобілісти. На місце події негайно прибули поліцейські, які затримали злочинця гарячими слідами. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київщини.

Відомо, що 17-річна дівчина поверталася ввечері додому. Раптом на неї напав чоловік, який одягнув на руки своєї жертви кайданки і затягнув її до лісосмуги. Потім зловмисник зґвалтував нещасну.

Якоїсь миті дівчина спробувала втекти від нападника, проте він дістав ножа і почав завдавати постраждалій численних ударів в область спини. Таким чином маніяк хотів убити свою жертву та приховати сліди скоєного злочину.

Лише дивом дівчині вдалося вирватися з рук свого мучителя та добігти до жвавої автомагістралі, де її помітили автомобілісти. Небайдужі водії викликали на місце події медиків та правоохоронців.

Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів зловмисника було затримано. Чоловіку повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування та замаху на скоєння вбивства.

На даний момент зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Злочин стався у Фастівському районі на Київщині

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.