Поки мати була у ванній: на Одещині дворічний малюк випав з вікна

Дитину госпіталізовано з численими травмами

В Одеській області стався нещасний випадок за участі 2-річної дитини. Зазначається, що вона випала з вікна другого поверху поки мати була у ванній.

Про це пише "Думський", спираючись на інформацію від джерел у поліції. Зазначається, що подія сталася в Нерубайському.

За даними слідства, коли мама 2000 року народження вийшла до ванної кімнати, малюк виліз на підвіконня і сперся руками на москітну сітку. Вона не витримала такої ваги й випала разом із дитиною. Постраждалий отримав серйозні травми, його одразу відвезли до лікарні.

Внаслідок падіння з другого поверху дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.

Поліція порушила щодо матері дитини адміністративну справу за невиконання батьківських обов'язків (ст. 184 КУпАП). Їй загрожує попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Житомирі двоє дівчат-підлітків впали з багатоповерхівки. Внаслідок падіння вони загинули. А у Запоріжжі чоловік викинув з вікна третього поверху французького бульдога. Тварина отримала багаточисельні травми, її стан критичний.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом потяг збив 9-річну дівчинку. Від травм дитина померла на місці.