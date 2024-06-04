Пока мать была в ванной: в Одесской области двухлетний малыш выпал из окна

Ребенок госпитализирован с многочисленными травмами

В Одесской области произошел несчастный случай с участием 2-летнего ребенка. Отмечается, что он выпала из окна второго этажа, пока мать была в ванной.

Об этом пишет "Думский", опираясь на информацию от источников в полиции. Отмечается, что произошедшее произошло в Нерубайском.

По данным следствия, когда мама 2000 года рождения вышла в ванную, малыш вылез на подоконник и облокотился руками на москитную сетку. Она не выдержала такого веса и выпала вместе с ребёнком. Пострадавший получил серьёзные травмы, его сразу отвезли в больницу.

В результате падения со второго этажа ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Полиция возбудила в отношении матери ребенка административное дело за невыполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП). Ей грозит предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, что в конце мая в Житомире двое девушек-подростков упали с многоэтажки. В результате падения они погибли. А в Запорожье мужчина выбросил из окна третьего этажа французского бульдога. Животное получило многочисленные травмы, его состояние критическое.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом поезд сбил 9-летнюю девочку. От травм ребенок скончался на месте.