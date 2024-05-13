У Запоріжжі чоловік викинув бульдога з вікна: що з собакою (фото)

Співмешканці з'ясовували стосунки між собою, а постраждала собака

У неділю, 12 травня, у центрі Запоріжжя стався кричущий випадок ― чоловік викинув з вікна третього поверху французького бульдога. Тварина отримала багаточисельні травми, її стан критичний.

Про це повідомляє притулок "Шанс". Волонтери зазначають, що власниця собаки планувала рятувати свого улюбленця, але через дуже великі витрати рахунок за лікування переписали на притулок.

Поліції повідомили про злочин проти тварини. Свідки розповіли, що собаку викинув у вікно співмешканець власниці.

Французького бульдога на ім’я Перс доставили до ветеринарної клініки "Свій Лікар". У нього діагностували:

контузію легень;

черепно-мозкову травму;

перелом стегна;

больовий шок.

Стан Перса критичний. Через больовий шок його занурили в медикаментозний сон.

Персу потрібна допомога

Собака потребує лікування та реабілітації. Охочі можуть допомогти фінансово, реквізити є на сторінці притулку.

Що стосується власниці собаки, то вона приїжджала у клініку та зробила перший внесок за лікування. Волонтери зазначають, що жінка була нетвереза і поводила себе неадекватно. Разом з нею була донька. Дівчинка дуже переймалась через цей інцидент, її давали заспокійливе.

Нагадаємо, 1 травня у Запоріжжі невідомі викинули собаку з багатоповерхівки. Орієнтовно, його могли викинути з 5-8 поверху. Пес, якого раніше вивезли з зони бойових дій, отримав важкі травми. Фокса досі лікують, його стан вже покращився.

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