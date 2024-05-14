В Одесі з вікна багатоповерхівки випав чоловік: загиблий міг бути співробітником військової прокуратури — ЗМІ

Працював начальником відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону

В Одесі у ніч на 14 травня в ЖК "Острова" на Поскоті виявили тіло чоловіка, який вистрибнув із вікна квартири на 7 поверсі. Ймовірно мова йде про військового прокурора Руслана Гавриленко.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Проте в поліції і прокуратурі не прокоментували це.

Одеський телеграм-канал написав, що за офіційною версією, під час сварки з дружиною, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння він вистрибнув у вікно на кухні.

"Працював начальником відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 травня, в Миколаєві загинув чоловік, який сам собі завдав ножових поранень. Інцидент стався на Одеському шосе. Перед цим чоловік середнього віку поводився дивно. Він бігав по прилеглій території, щось голосно кричав та розмахував руками.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі підлітки жорстоко побили дитину. Усі знущання зловмисники фіксували на мобільний телефон. У нього юні нападники вимагали гроші.