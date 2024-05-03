Не прокинувся з денного сну: на Волині загадково помер 2-річний хлопчик

Триває досудове розслідування

У середу, 1 травня, у Луцьку сталася трагедія. Від отруєння невідомою речовиною помер 2-річний хлопчик.

Про смерть дитини поліції повідомила 24-річна матір. Подробиці того, що сталося розповіли в поліції Волинської області 3 травня.

Правоохоронці поінформували, що повідомлення про трагічну подію надійшло до поліції близько 17:00. Жителька Луцька каже, що заснула разом із дворічним сином. Коли прокинулася – він вже не дихав.

Попередньо відомо, що хлопчик помер він отруєння невідомою речовиною. На місце події прибули медики, які підтвердили смерть дитини.

"Тіло хлопчика спрямували на судово-медичну експертизу й спеціалісти попередньо встановили, що причина смерті – отруєння невідомою речовиною. Наразі призначено ряд додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення, чим саме отруїлася дитина", – уточнила речниця поліції Волині Ольга Бузулюк у коментарі ZAXID.NET.

Правоохоронці опитали матір померлого хлопчика. Також представники поліції поспілкувалися з її 33-річним співмешканцем.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (смерть малолітньої особи через нещасний випадок). Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у місті Павлоград Дніпропетровської області помер 6-річний хлопчик. Це сталося після того, як він з’їв полуницю, а незабаром поскаржився на погане самопочуття.