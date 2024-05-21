Двоє дівчат-підлітків впали з багатоповерхівки у Житомирі: у поліції прокоментували інцидент (відео)

Вони загинули на місці

Вдень у вівторок, 21 травня, у Житомирі з багатоповерхового будинку впали дві 14-річні дівчинки. Внаслідок падіння вони загинули.

Правоохоронні органи провели першочергові заходи для встановлення всіх обставин ― огляд місця події та опитування свідків трагедії. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Попередньо, внаслідок падіння з висоти загинули двоє 14–річних дівчат, жительок обласного центру", ― йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що приблизно о 16:00 очевидець події звернувся на спеціальну лінію 102. Він повідомив про ймовірне падіння з багатоповерхівки двох людей.

На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції разом з медиками. Було встановлено, що загиблими є дві дівчини 14 років, жительки Житомира. Правоохоронці працювали на місці події та опитували очевидців.

Новина про падіння двох людей з висоти у Житомирі поширилась вдень 21 травня у пабліках. У повідомленнях зазначалось, що вони загинули на місці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві жінка випала з вікна. Це сталось у Деснянському районі. Жінка вирішила покінчити життя самогубством, але травмувала чоловіка, який стояв під під’їздом будинку. У поліції розповіли подробиці.