Під Києвом потяг збив 9-річну дівчинку: від травм дитина померла на місці (фото)

Слідчі розпочали досудове розслідування

На Київщині у Бориспільському районі потяг збив дитину. Обставини трагедії встановлюються.

Про це повідомляє поліція Київщини. Трагічний інцидент трапився у середу, 22 травня, на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка — Бориспіль".

"Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення "Гребінка — Київ", який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, дівчинка разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце події прибули медики швидкої допомоги, але, на жаль, дитина померла.

На місці події

"За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", — зазначають правоохоронці.

Поліція закликає батьків слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їх місцем перебуванням. Та нагадує, що залізниця — це зона підвищеної небезпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Київській області під час пожежі загинула сімейна пара разом із малолітньою дитиною. Трупи людей виявили рятувальники під час ліквідації загоряння.