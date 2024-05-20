Дитина загинула, а вагітна мати у важкому стані: водія, що спричинив страшну ДТП, заарештували

У результаті ДТП загинув 1,5-річний малюк

Водія автомобіля, з вини якого у страшній ДТП у Києві постраждали і загинули люди, арештували. Його помістили під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Києва у соцмережах. Йдеться про жахливу аварію, яка сталась на Броварському проспекті у столиці.

Винуватцем цієї ДТП є водій авто марки BMW, який виїхав на зустрічку. Там він на швидкості зіштовхнувся з машиною марки Changan. Унаслідок удару водій Changan втратив керування і зіштовхнувся з Chevrolet Aveo. Це авто їхало назустріч.

Унаслідок сильного зіткнення постраждали та загинули люди. Зокрема, померла дівчинка 2022 року народження, а її вагітну маму у важкому стані без свідомості доставили до лікарні. Травмовано також водія цього авто.

Водія-винуватця аварії затримали у порядку статті 208 КПК України. Згодом йому оголосили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Водію загрожує тривалий термін за ґратами — до 8 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині стіна впала на 4-річну дівчинку. У будинку робили ремонт, коли конструкція обвалилась. Тіло дитини дістали рятувальники.