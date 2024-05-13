Страшна ДТП під Києвом: внаслідок аварії загинув 9-річний хлопчик (фото)
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Постраждала водійка легкового автомобіля
Днями на трасі Київ-Знам'янка сталася трагічна ДТП. Внаслідок аварії загинув 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Київщини. За словами правоохоронців, водійка "Kia" в'їхала у припарковану на крайній смузі вантажівку "Volvo".
"Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика "Kia", рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля "Volvo", який перебував у нерухомому стані в крайній смузі", — йдеться в повідомлені.
Внаслідок зіткнення на місці події загинув 9-річний хлопчик, який був пасажиром "Kia". Водійку легкової автівки доставили до лікарні. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — зазначають у поліції.
Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.
Нагадуємо, нещодавно у Києві за вини нетверезого юнака сталась серйозна ДТП. Згідно з інформацією, винуватцем аварії є 19-річний водій Opel Vectra. Він був сильно п’яним — "Драгер" показав 1,41 проміле. Це у понад 7 разів більше за норму.
Раніше "Телеграф" писав, що днями в Києві сталася жахлива аварія. Уламки автомобілів розкидано по всьому перехрестю.