Страшна ДТП під Києвом: внаслідок аварії загинув 9-річний хлопчик (фото)

Постраждала водійка легкового автомобіля

Днями на трасі Київ-Знам'янка сталася трагічна ДТП. Внаслідок аварії загинув 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Київщини. За словами правоохоронців, водійка "Kia" в'їхала у припарковану на крайній смузі вантажівку "Volvo".

"Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика "Kia", рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля "Volvo", який перебував у нерухомому стані в крайній смузі", — йдеться в повідомлені.

Внаслідок зіткнення на місці події загинув 9-річний хлопчик, який був пасажиром "Kia". Водійку легкової автівки доставили до лікарні. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

Аварія на автодорозі Київ-Знам'янка

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — зазначають у поліції.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.

У ДТП загинув малолітній хлопчик

Нагадуємо, нещодавно у Києві за вини нетверезого юнака сталась серйозна ДТП. Згідно з інформацією, винуватцем аварії є 19-річний водій Opel Vectra. Він був сильно п’яним — "Драгер" показав 1,41 проміле. Це у понад 7 разів більше за норму.

Раніше "Телеграф" писав, що днями в Києві сталася жахлива аварія. Уламки автомобілів розкидано по всьому перехрестю.