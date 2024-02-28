Не дала грошей на проїзд: у Києві вбивця-рецидивіст задушив сестру її ж сумочкою

Зловмисник проведе найближчі 12 років за ґратами

Чоловік пішов на жорстоке вбивство своєї ж сестри через 50 гривень, які жінка відмовилася йому давати на проїзд. Злочинця було оперативно затримано. Днями він постав перед судом і почув вирок.

Як виявилося, чоловіка раніше вже був засуджений за криваве вбивство. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Прокурорам вдалося повністю довести провину 58-річного чоловіка, який у серпні 2023 року холоднокровно вбив свою 61-річну сестру, а потім обікрав її. Як повідомляється, зловмисник приїхав у гості до своєї родички та попросив пожити у неї кілька днів, оскільки він посварився зі своєю громадянською дружиною.

Через деякий час чоловік вирішив повернутися до співмешканки та почав просити у своєї сестри 50 гривень на проїзд. На ґрунті цього між родичами спалахнула сварка і в пориві гніву жінка кинула в обличчя братові кілька залізних монет, які дістала з сумочки на плечі.

Зловмисник розлютився, накинув ремінь від сумки на шию жінки і холоднокровно задушив її. Потім злочинець забрав мобільний телефон убитої, її гроші та ювелірні прикраси.

Варто зазначити, що у 2020 році зловмисник вийшов на волю і на момент скоєння вбивства сестри мав непогашену судимість. Так, у 2015 році він уже був засуджений за вбивство знайомого. Тоді він завдав своєму приятелеві 18 ударів праскою по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а злочинця засудили до 7 років.

Після вбивства сестри рецидивіста було затримано. Його звинуватили у скоєнні умисного вбивства та крадіжки. Подільський райсуд Києва засудив його до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік жорстоко вбив знайомого — він завдав йому 76 ударів ножем та викруткою. Закривавлений труп із множинними ножовими пораненнями було виявлено у недобудованій будівлі у селищі Коцюбинське.