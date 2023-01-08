Бив палицею і руками: на Київщині чоловік під кайфом убив рідну матір

Жінка від отриманих травм померла на місці

У Київській області, де раніше після партії у шахи син зарізав рідного батька, трапилося не менш моторошне вбивство: у ніч на Новий рік син позбавив життя свою матір.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"Подія сталася в ніч на 1 січня 2023 року в м. Яготин. Перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, підозрюваний зайшов до кімнати своєї матері і завдав їй численних ударів по тілу і голові долонями рук і дерев’яною палицею. Від отриманих травм 74-річна жінка померла на місці ”, — зазначили у відомстві.

Наразі за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Слідчі повідомили йому про підозру в частині 2 статті 121 Кримінального кодексу. Покарання за нею передбачає до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом батько позбавив життя власного сина та розчленував його тіло.