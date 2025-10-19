Вони дуже хотіли квітів, сигарету і на море. Зібрали найсмішніші кримінальні випадки тижня
Киянин був ладен зарізати за цигарку, у той час як в Чорноморську жінка викрала авто, бо дуже хотіла дістатися до моря.
Реалії життя в Україні такі, що мало не щодень відбувається щось смішне та абсурдне. Часто воно потрапляє під обмеження Кримінального кодексу, і про це стає відомо зі зведень поліції. Так, "Телеграф" зібрав забавні інциденти з кримінальних хронік за останній тиждень. Зауважимо, що ми співчуваємо всім постраждалим та в жодному разі їх не висміюємо — просто розповідаємо про цікаві злочини й випадки.
Порізав за відмову дати сигарету
У Дніпровському районі Києва 22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до компанії та попросив чоловіка пригостити його сигаретою. Після відмови той став лаятися, дістав ніж, порізав щоку 42-річному чоловіку і намагався втекти, але впав і зламав ногу.
Проти хлопця відкрили справу по статті о хуліганстві зі застосуванням холодної зброї — йому загрожує 3-7 років позбавлення волі.
Засадили теплиці коноплями
Мешканець Кам'янського на Дніпропетровщині разом зі спільницею вирощували коноплі в теплиці, облаштували їм крапельний полив, підживлювали рослини і давали їм усі необхідні умови для росту. Сусідам та правоохоронцям казали, що в теплицях овочі.
Поліція вилучила "овочів" на 7 млн грн за цінами чорного ринку. Фермерам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Побив дівчину, бо вона була не схожа на своє фото на сайті знайомств
26-річна киянка познайомилася в мережі з хлопцем та пішла до нього у квартиру на побачення, де між ними виник конфлікт, хлопець дістав пістолет, бив дівчину ним і ногами по голові та тілу. Після цього він забрав 500 грн з куртки дівчини та втік.
Поліція знайшла хлопця через кілька годин у квартирі товариша — він заявив, що вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.
Проти нього відкрили справу за статтею про розбій з насильством, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.
Так хотіла на море, що вкрала авто
40-річна нетвереза вінничанка без постійного місця проживання вкрала ВАЗ в Чорноморську Одеської області. Жінка розповіла, що мала бажання проїхатися до моря, тому, побачивши легкодоступну автівку, вирішила скористатися нею.
Авто повернули власнику, проти жінки відкрили справу через незаконне заволодіння транспортним засобом, а також склали протоколи за керування без прав та у стані сп'яніння. Їй загрожує позбавлення волі строком до 5 років та штрафи.
Любителя квітів знайшли за слідами від пелюсток
У Краматорську п'яний чоловік розбив цеглиною вітрину магазину та викрав 8 букетів квітів, 2 плюшевих ведмедів та парфуми. За собою він залишив слід з квітів, за яким поліція прийшла просто до його квартири.
За крадіжку в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує 5-8 років позбавлення волі.
ДТП з човном на дорозі
Чи часто стаються аварії одразу і з авто, і з човнами? А ось на Миколаївщині сталася.
На дорозі Миколаїв-Доманівка у маршрутку влетів човен — водний транспортний засіб перевозили на лафеті, але той відчепився під час руху, через що човен просто злетів та протаранив мікроавтобус. Щонайменше двоє пасажирів постраждали.
Викрадачі індиків на Тернопільщині
На хуторі Малинівка в пенсіонерки невідомі вкрали 28 голів дорослих індиків, відігнали їх за кілометр у покинуту хату, звідки вивезли автівкою. Пенсіонерці після цього стало погано, новину про викрадення розтиражували ЗМІ, і вже за три дні птицю підкинули назад. Вважають, викрадачі розкаялися та хотіли уникнути великих проблем.
Щоправда, в індиків було підрізане махове пір'я, і одного з них так і не повернули.
