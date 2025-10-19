Вони дуже хотіли квітів, сигарету і на море. Зібрали найсмішніші кримінальні випадки тижня

Киянин був ладен зарізати за цигарку, у той час як в Чорноморську жінка викрала авто, бо дуже хотіла дістатися до моря.

Реалії життя в Україні такі, що мало не щодень відбувається щось смішне та абсурдне. Часто воно потрапляє під обмеження Кримінального кодексу, і про це стає відомо зі зведень поліції. Так, "Телеграф" зібрав забавні інциденти з кримінальних хронік за останній тиждень. Зауважимо, що ми співчуваємо всім постраждалим та в жодному разі їх не висміюємо — просто розповідаємо про цікаві злочини й випадки.

Порізав за відмову дати сигарету

У Дніпровському районі Києва 22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до компанії та попросив чоловіка пригостити його сигаретою. Після відмови той став лаятися, дістав ніж, порізав щоку 42-річному чоловіку і намагався втекти, але впав і зламав ногу.

Проти хлопця відкрили справу по статті о хуліганстві зі застосуванням холодної зброї — йому загрожує 3-7 років позбавлення волі.

Не отримав сигарети, ще й ногу зламав

Засадили теплиці коноплями

Мешканець Кам'янського на Дніпропетровщині разом зі спільницею вирощували коноплі в теплиці, облаштували їм крапельний полив, підживлювали рослини і давали їм усі необхідні умови для росту. Сусідам та правоохоронцям казали, що в теплицях овочі.

Поліція вилучила "овочів" на 7 млн грн за цінами чорного ринку. Фермерам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Коноплі жили своє краще життя в цій теплиці

Побив дівчину, бо вона була не схожа на своє фото на сайті знайомств

26-річна киянка познайомилася в мережі з хлопцем та пішла до нього у квартиру на побачення, де між ними виник конфлікт, хлопець дістав пістолет, бив дівчину ним і ногами по голові та тілу. Після цього він забрав 500 грн з куртки дівчини та втік.

Поліція знайшла хлопця через кілька годин у квартирі товариша — він заявив, що вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств.

Проти нього відкрили справу за статтею про розбій з насильством, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

Той самий Ромео, що побив та пограбував дівчину на побаченні

Так хотіла на море, що вкрала авто

40-річна нетвереза вінничанка без постійного місця проживання вкрала ВАЗ в Чорноморську Одеської області. Жінка розповіла, що мала бажання проїхатися до моря, тому, побачивши легкодоступну автівку , вирішила скористатися нею.

Авто повернули власнику, проти жінки відкрили справу через незаконне заволодіння транспортним засобом, а також склали протоколи за керування без прав та у стані сп'яніння. Їй загрожує позбавлення волі строком до 5 років та штрафи.

Обличчя жінки, що так сильно хотіла на море, заблюрили

Любителя квітів знайшли за слідами від пелюсток

У Краматорську п'яний чоловік розбив цеглиною вітрину магазину та викрав 8 букетів квітів, 2 плюшевих ведмедів та парфуми. За собою він залишив слід з квітів, за яким поліція прийшла просто до його квартири.

За крадіжку в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує 5-8 років позбавлення волі.

Мабуть, чоловік дуже хотів квітів та ведведів

ДТП з човном на дорозі

Чи часто стаються аварії одразу і з авто, і з човнами? А ось на Миколаївщині сталася.

На дорозі Миколаїв-Доманівка у маршрутку влетів човен — водний транспортний засіб перевозили на лафеті, але той відчепився під час руху, через що човен просто злетів та протаранив мікроавтобус. Щонайменше двоє пасажирів постраждали.

Човен влетів в автобус під Миколаєвом

Викрадачі індиків на Тернопільщині

На хуторі Малинівка в пенсіонерки невідомі вкрали 28 голів дорослих індиків, відігнали їх за кілометр у покинуту хату, звідки вивезли автівкою. Пенсіонерці після цього стало погано, новину про викрадення розтиражували ЗМІ, і вже за три дні птицю підкинули назад . Вважають, викрадачі розкаялися та хотіли уникнути великих проблем.

Щоправда, в індиків було підрізане махове пір'я, і одного з них так і не повернули.

Та сама пенсіонерка зі своїми індиками

