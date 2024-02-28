Не дала денег на проезд: в Киеве убийца-рецидивист задушил сестру ее же сумочкой

Злоумышленник проведет ближайшие 12 лет за решеткой

Мужчина пошел на жестокое убийство собственной сестры из-за 50 гривен, которые женщина отказалась ему давать на проезд. Преступник был оперативно задержан. На днях он предстал перед судом и услышал приговор.

Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за кровавое убийство. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Прокурорам удалось полностью доказать вину 58-летнего мужчины, который в августе 2023 хладнокровно убил свою 61-летнюю сестру, а затем обокрал ее. Как сообщается, злоумышленник приехал в гости к своей родственнице и попросил пожить у нее пару дней, так как он поссорился со своей гражданской женой.

Через некоторое время мужчина решил вернуться к сожительнице и начал просить у своей сестры 50 гривен на проезд. На почве этого между родственниками вспыхнула ссора и в порыве гнева женщина бросила в лицо брату несколько железных монет, которые она достала из сумочки на плече.

Злоумышленник разозлился, накинул ремень от сумки на шею женщины и хладнокровно задушил ее. Затем преступник забрал мобильный телефон убитой, ее деньги и ювелирные украшения.

Стоит отметить, что в 2020 году злоумышленник вышел на свободу и на момент совершения убийстваубийства сестры имел непогашенную судимость. Так, в 2015 год он уже был осужден за убийство знакомого. Тогда он нанес своему приятелю 18 ударов утюгом по голове. От полученных травм мужчина скончался, а преступника осудили на 7 лет.

После убийства сестры убийца был задержан. Его обвинили в совершении умышленного убийства и кражи. Подольский райсуд Киева приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина жестоко убил знакомого — он нанес ему 76 ударов ножем и отверткой. Окровавленный труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в недостроенном здании в поселке Коцюбинское.