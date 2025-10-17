Рус

Охоронець зайнявся сексом з дев’ятикласницею прямо в шкільній роздягальні на Полтавщині. Чому він не отримав підозри?

Автор
Ганна Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1524
Батьків про заборонений зв’язок доньки поінформувала директорка школи Новина оновлена 19 жовтня 2025, 18:24
Батьків про заборонений зв’язок доньки поінформувала директорка школи. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік, який вступив в статевий акт з дитиною, був набагато старшим за неї

Днями Телеграм-канали рознесли новину про те, що у Полтаві шкільний охоронець зайнявся оральним сексом з дев’ятикласницею прямо в шкільній роздягальні. Втім подробиці про події не розголошуються. "Телеграфу" вдалося з власних джерел дізнатись більше деталей події.

Про ситуацію дізнались через випадкового свідка

Як повідомляють офіційні джерела, 2 жовтня директорка однієї з полтавських шкіл стала свідком того, як у коридорі охоронець з пристрастю обіймав ученицю 9-го класу. Після цього жінка повідомила про це батькові дівчинки.

В ході відвертої розмови з батьками школярка зізналась, що у неї роман із чоловіком, який працює охоронцем у школі. Мовляв, він проводжав її додому й вони цілувалися, пише інтернет-видання "Полтавщина".

Дізнавшись про це, батько звернувся до Полтавського райуправління поліції із заявою про те, що охоронець "вчиняв протиправні дії сексуального характеру стосовно його доньки".

Чоловік був набагато старший: що каже прокуратура та поліція?

В обласній прокуратурі журналісту "Телеграфу" розповіли, що чоловік набагато старший за школярку. Втім точного віку не називають. Також нам стало відомо, що чоловік досі (станом на дату публікації про подію в офіційних джерелах 16 жовтня) не отримав підозри.

Відомості про подію днями з'явились у відкритому Єдиному реєстрі досудових розслідувань, зокрема згідно з інформацією, яка є на сайтах Головного управління Нацполіції у Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 155 КК України (Вчинення статевих зносин або дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

Також місцеві медіа пишуть, що в телефоні школярки поліція знайшла докази кримінального правопорушення: листування підлітка з охоронцем, в якому той висловлював "намір щодо вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних з оральним проникненням".

В рамках розслідування поліція також встановила, що місяцем раніше у жіночій роздягальні школи охоронець реалізував своє бажання. При цьому неповнолітня "здійснювала сексуальну стимуляцію статевого члена".

Теги:
#Полтава #Школа #Полтавська область #Неповнолітні #Розбещення