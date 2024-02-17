Зарізав матір друга через ліхтарик та аудіокнигу: подробиці жорстокого вбивства на Київщині (відео)

Злочинця, за рішенням суду, взято під варту

Днями у Бучанському районі Київської області сталося жорстоке вбивство 55-річної жінки. Закривавлений труп із множинними ножовими пораненнями було знайдено у будинку, де проживала загибла.

Як виявилося, на тяжкий злочин наважився односельець убитої, який товаришував із її сином. Про подробиці резонансного вбивства розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, правоохоронці отримали повідомлення про те, що у селищі Пісківка на Київщині 37-річний місцевий мешканець виявив у будинку бездиханне тіло своєї матері з численними ножовими пораненнями. Жінка лежала на підлозі в одній із кімнат у калюжі крові.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилось, на злочин пішов 38-річний односельець потерпілої. Того фатального дня чоловік вживав спиртні напої зі знайомими. Якоїсь миті він вирішив сходити в гості до свого друга, проте не застав останнього вдома.

Зловмисник вирішив вкрасти у нього портативну аудіокнигу та ліхтарик, проте його помітила мати знайомого. Вбивця дістав з кишені ножа і почав наносити 55-річній жінці ножові поранення в область шиї. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Вбивство сталося у селищі Пісківка на Київщині

Злочинця затримали гарячими слідами і взяли його під варту. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та крадіжки під час воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві молодий хлопець зарізав сусіда через гучну музику. Зловмисника вдалося оперативно затримати — йому загрожує багаторічний ув’язнення.