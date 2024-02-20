Завдав 76 ударів ножем та викруткою: на Київщині чоловік жорстоко вбив знайомого

Особу зловмисника оперативно встановили та його затримали

Днями у Бучанському районі Київської області сталося жорстоке вбивство 65-річного чоловіка. Закривавлений труп із множинними ножовими пораненнями було виявлено у недобудованому приміщенні у селищі Коцюбинське.

Як виявилося, на тяжкий злочин наважився місцевий житель, який був приятелем убитого. Про подробиці резонансного вбивства розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, правоохоронці отримали повідомлення про те, що у селищі Коцюбинське на Київщині у приміщенні недобудови жінка виявила бездиханне тіло знайомого безпритульного.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилось, на злочин пішов 51-річний місцевий мешканець. Того фатального дня чоловіки вживали спиртні напої. Якоїсь миті між ними спалахнула сварка, яка переросла у бійку. Зловмисник завдав своєму 65-річному опоненту множинні удари ножем та викруткою. Від одержаних травм потерпілий загинув на місці.

Варто зазначити, що фахівці нарахували на тілі вбитого 76 ран від ножа та викрутки.

Зловмисника оперативно затримали. Йому повідомили підозру у скоєнні навмисного вбивства. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Жорстоке вбивство сталося у селищі Коцюбинське

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві молодий хлопець зарізав сусіда через гучну музику. Зловмисника вдалося оперативно затримати — йому загрожує багаторічний ув’язнення.