Голову сховав у кущах у Софіївській Борщагівці: під Києвом чоловік убив та розчленував власного сина (жахливі фото)

Дискусії про війну та політику призвели до сумних результатів

В Київській області, яка страждає від ракетних ударів ворога, завершилося розслідування жахливої справи про вбивство батьком рідного сина.

Саме вбивство сталося ще у вересні у Бучанському районі, повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Так, у селищі Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином трапилася суперечка під час розпивання алкоголю.

У ході з’ясування стосунків батько завдав кількох ударів по голові сина, через що той упав на підлогу і перестав подавати ознаки життя. Зрозумівши жах своєї страшної провини, чоловік вирішив приховати її результати і розчленував тіло сина за допомогою кухонних ножів.

Відрізавши голову своїй дитині, він сховав її у чагарниках неподалік житлового комплексу у селищі Софіївська Борщагівка. А решту тіла перевіз у лісопосадку на території Білогородської територіальної громади.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в очікуванні суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в США росіянка намагалася вбити українку, щоб скористатися її паспортом та почати жити чужим життям. На щастя, українка зуміла вижити.