Замість немовляти віддала батькам його тіло: на Вінниччині жінку підозрюють у причетності до смерті дитини

Суд взяв під варту жінку, яка підозрюється у вбивстві немовляти через необережність

У Вінницькій області, де днями було розкрито вбивство жінки її знайомим, трапилася ще одна сумна подія: загинуло дитя, якому було лише три місяці.

Про це повідомили у Вінницькому міському суді.

"22 квітня 2023 року слідчий суддя ВМС ВО розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою жінці, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України", — говориться у повідомленні.

З матеріалів слідства стало відомо, що 33-річна підозрювана запропонувала сусідам, батькам дитини, тимчасово взяти до себе їх 3-місячного сина та допомогти їм у догляді за дитиною, на що вони погодились. Після цього, жінка забрала дитину до місця свого проживання.

Ввечері цього ж дня, підозрювана разом зі своїм співмешканцем та подругою розпивали алкогольні напої. На ранок наступного дня вони всі поїхали до співмешканця подруги, де продовжили розпивати алкогольні напої.

Повертаючись додому, підозрювана випустила хлопчика з рук, і той впав на асфальт. Втім, жінка підняла дитину і попрямувала до місця свого проживання, де немовля померло.

"При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України. За результатами повного та всебічного судового розгляду, суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — говориться у рішенні суду.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії.

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