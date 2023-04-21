Вбив і заховав тіло в підвалі: під Рівним чоловік через ревнощі позбавив життя 21-річну дівчину

Під час сварки обвинувачений вдарив колишню ножем у спину, а також наніс численні удари тупими предметами

На Рівненщині суд розглядав справу про вбивство через ревнощі і призначив 10 років тюрми 29-річному мешканцю Здолбунова, який вбив колишню дівчину та сховав її тіло у підвалі.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Спершу зловмисник відмовлявся давати покази, але вже у суді частково визнав провину і запевнив, що вбивати дівчину не хотів. Проте суд на основі доказів визнав його винним в умисному вбивстві.

Злочин чоловік скоїв у грудні 2020 року. Тоді він посварився з колишньою дівчиною через ревнощі. Під час сварки обвинувачений вдарив її ножем у спину, а також наніс численні удари тупими предметами по голові, тулубу та кінцівках.

Від травм 21-річна потерпіла померла на місці, а зловмисник загорнув тіло у килим та заховав його у підвалі, де його 6 січня 2021 року знайшли правоохоронці.

Чоловік приховав усі сліди злочину та переховувався від слідства, але за декілька днів його затримали в одній із багатоповерхівок Здолбунова. На етапі досудового розслідування він ніяких показів не надавав, а вже в суді частково визнав свою вину. Переконував, що вбивати дівчину не хотів і щиро розкаюється.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 20 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

"Прокурорами Рівненської обласної прокуратури у суді доведено вину жителя міста Здолбунів, якого обвинувачували в умисному вбивстві колишньої дівчини (ч. 1 ст.115 КК України). [Суд] призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років", – йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою, сторони можуть оскаржити рішення в апеляційному суді.

Раніше повідомлялося про інший жахливий випадок, який трапився на Рівненщині: молодий чоловік забив до смерті молотком 17-річну дівчину.