Забив до смерті старшу на 13 років кохану і вклався спати поряд з тілом: під Дніпром сталася трагедія

Чоловік позбавив життя свою цивільну дружину і навить не підозрював, що вона померла

В Дніпропетровській області, де у березні чоловік по-звірячому вбив дитину цивільної дружини, сталося ще одне вбивство.

Про нього розповіли у обласному відділі Нацполіції.

Згідно з інформацією правоохоронців, злочин стався 9 квітня у квартирі співмешканців. Як було встановлено згодом, того дня вранці під час сварки 38-річний чоловік побив 51-річну жінку, після чого "ліг відпочивати".

Прокинувся він аж ввечері, і тоді ж зрозумів, що жінка померла. Про скоєне він розповів сусідці, і та викликала поліцію.

"За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — тримання під вартою", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що подібний випадок – коли цивільний чоловік розправляється зі співмешканкою, трапився у березні у Львові.