Забив до смерті старшу на 13 років кохану і вклався спати поряд з тілом: під Дніпром сталася трагедія
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Чоловік позбавив життя свою цивільну дружину і навить не підозрював, що вона померла
В Дніпропетровській області, де у березні чоловік по-звірячому вбив дитину цивільної дружини, сталося ще одне вбивство.
Про нього розповіли у обласному відділі Нацполіції.
Згідно з інформацією правоохоронців, злочин стався 9 квітня у квартирі співмешканців. Як було встановлено згодом, того дня вранці під час сварки 38-річний чоловік побив 51-річну жінку, після чого "ліг відпочивати".
Прокинувся він аж ввечері, і тоді ж зрозумів, що жінка померла. Про скоєне він розповів сусідці, і та викликала поліцію.
"За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — тримання під вартою", — повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, що подібний випадок – коли цивільний чоловік розправляється зі співмешканкою, трапився у березні у Львові.