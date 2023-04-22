Бив по обличчю, а потім задушив: нічна зустріч чоловіка і жінки під Вінницею завершилась трагедією

Щоб приховати злочин, зловмисник завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля, вивіз за місто і кинув, присипавши гіллям

У Вінницькій області, де раніше чоловік жорстоко позбавив життя рідну сестру, сталася нова трагедія: місцевий житель приїхав у гості до знайомої і позбавив її життя під час суперечки.

Про деталі жахливого інциденту повідомили у Відділі комунікації поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією, підозрюваний приїхав до потерпілої додому у селище Кирнасівку в ніч з 13 на 14 квітня. Під час спілкування між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у конфлікт. Чоловік спочатку вдарив потерпілу по обличчю, а потім, коли вона впала на землю, почав її душити", — говориться у повідомленні.

Щоб приховати злочин, зловмисник завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля та вивіз на околиці Тульчина, де прикидав його землею та гіллям. Потім відігнав автомобіль на 20 км від будинку потерпілої та залишив.

"У результаті комплексу розшукових заходів та спільної роботи працівників Тульчинського райвідділу поліції, слідчих, криміналістів та оперативників обласного главку поліції Вінниччини були знайденні неспростовні докази причетності 28-річного мешканця Тульчина до смерті 26-ріної потерпілої", — повідомили правоохоронці.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру та суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про те, що у Рівненській області чоловік через ревнощі позбавив життя 21-річну дівчину і сховав її тіло в підвалі.