Вбив матір та тяжко побив батька: під Полтавою чоловік жорстоко розправився з близькими людьми

На суді уродженець Іловайська стверджував, що його батьки живі і знаходяться вдома

В Полтавській області Гадяцький районний суд розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, уродженця м. Іловайськ, Донецької області.

Про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень пише місцеве видання.

Як стало відомо під час засідання, 28 березня цього року, обвинувачений перебував в будинку спільно зі своїми батьками. Зайшовши раптово до кімнати, де вони лежали на ліжку, чоловік стягнув тата й маму на підлогу.

Після цього підозрюваний почав бити матір руками і важкою дерев`яною палицею.

Від ударів жінка отримала перелом склепіння черепу та крововиливи під оболонкою головного мозку.

Через три дні, 31 березня, від указаних травм вона померла, про що свідчить лікарське свідоцтво про смерть.

Досудовим слідством дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України). Крім того, постановою прокурора справа була об'єднана з іншою – про спричиненням тілесних ушкоджень підозрюваним своєму батькові.

На судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, попросивши обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.

Сам же підозрюваний на судовому засіданні відмовлявся визнати причетність до описаних подій, стверджуючи, що мати та батько живі і знаходяться вдома. А його адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання слідства через те, що на той час не була проведена експертиза, яка б підтвердила чи спростувала осудність підозрюваного.

Тим не менш, 2 квітня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.121 та ч.1 ст.122 КК України.

"Керуючись ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідча суддя ухвалила клопотання слідчого у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.121 та ч.1 ст.122 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного та задовольнити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб", — говориться в Реєстрі.

Строк дії ухвали закінчується 4 червня 2023 року.

Раніше повідомлялося про інший моторошний випадок, що стався у березні в Полтавській області: 25-річний молодик вбив власну матір, а її тіло сховав під купою сміття у колодязі.